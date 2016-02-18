Від директора "Укрспирту" вимагають припинити розкрадання спиртзаводів на Львівщині (відео)

Вчора громадські активісти - члени ГО "Ідея нації" пікетували ДП "Укрспирт" з вимогою розслідувати і припинити системне розкрадання підакцизної продукції з ДП "Струтинський спиртзавод", а також інших спиртзаводів Львівської області.

Як повідомив голова ГО "Ідея нації" Остап Стахів, 4 лютого 2016 в с. Струтина Золочівського району Львівської області місцеві активісти стали свідками розкрадання спирту, яке, як з'ясувалося, відбувалося на підприємстві системно протягом тривалого часу.

Активісти заблокували автомобіль, вивозив з ДП "Струтинський спиртзавод" 17 бочок спирту загальною вагою майже 4 тонни без супровідних документів. Члени "Ідеї Нації", які проїздили повз Струтин, втрутилися в події, організували громадський контроль з метою дотримання законності при виявленні розкрадання. В результаті автомобіль з "незаконним спиртом" був описаний працівниками поліції з участю понятих, опломбований і залишений на території Золочівського районного управління поліції. За фактом вивезення майже 4 тонн спирту з ДП "Струтинський спиртзавод" відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення/розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

В. о. директора "Укрспирту" С. Блескун запевнив пікетувальників у тому, що також зацікавлений в ефективному розслідуванні даного факту і що готовий у разі необхідності покарати керівництво Струтинського спиртзаводу аж до звільнення. Між тим, активісти мають намір і надалі здійснювати громадський контроль для того, щоб працівники поліції проводили незалежне і неупереджене розслідування у справі про розкрадання спирту з ДП "Струтинський спиртзавод".

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Про серйозність намірів активістів говорить той факт, що через день після виявлення факту нелегальних операцій з підакцизними товарами, вони звернулися до Генеральної Прокуратури України з заявою про скоєння кримінального злочину. У цій заяві не тільки був детально описаний епізод, що мав місце 4 лютого на ДП "Струтинський спиртзавод", але і вказано на можливість нелегального виготовлення, зберігання та збуту підакцизної продукції на Рава-Руському, Старонибабском, Узловском, Гнездичевской і Воютицком спиртзаводах. Збиток від розкрадань активісти оцінюють у кілька сотень мільйонів гривень на місяць за цінами чорного ринку.