Експорт українського продовольства до ЄС у січні зріс на 16% - Порошенко

Експорт українського продовольства в держави Європейського Союзу завдяки введенню в дію режиму зони вільної торгівлі у січні зріс на 16%, сказав президент України Петро Порошенко.

"Ми почали реально інтегруватися до Європейського ринку. Є перша обнадійлива статистика, як діє зона вільної торгівлі, - цитує Порошенка прес-служба. - Наприклад, у січні 2016 року порівняно з січнем 2015 року експорт українського продовольства в Євросоюз зріс на 16%. На 22% збільшився імпорт нових технологій з Європи".

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При цьому голова держави підкреслив, що країна поступово компенсує збитки від економічної агресії Росії.

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Як повідомляв УНІАН, зона вільної торгівлі між Україною та ЄС набула чинності з 1 січня 2016 року. Спочатку вона мала вступити в силу в листопаді 2014 року, однак була відкладена до початку 2016 року. Протягом 2015 року Україна провела 15 раундів переговорів у форматі Україна - ЄС - Росія, покликані довести корисність поглиблення економічних зв'язків між Україною та ЄС.