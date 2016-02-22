В Україні в січні рекордно впало виробництво яєць

Падіння виробництва сільськогосподарської продукції в Україні на 2,5% в січні на 80% зумовлене рекордним падінням виробництва яєць, йдеться в матеріалах Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«У січні сільгоспвиробництво скоротилося на 2,5%. Більше 80% зменшення загального індексу викликано посиленням падіння виробництва яєць («мінус» 20,8%, такого падіння не відзначалося за роки статистичних спостережень)», - вказується в матеріалах Мінекономрозвитку.

Водночас, у міністерстві відзначають уповільнення падіння виробництва м'яса і молока внаслідок приросту у живій вазі великої рогатої худоби та курей, а також збільшення надоїв.

У першому півріччі 2016 року Мінекономрозвитку прогнозує падіння сільськогосподарського виробництва на 1% (плюс-мінус 0,5 п. п.). Водночас у міністерстві нагадують, що у зв'язку з сезонністю виробництва продукції рослинництва, у першому півріччі валова продукція сільського господарства формується виключно за рахунок виробництва продукції тваринництва.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у 2015 році, за попередніми даними, скоротилося на 12 млрд грн, або 4,8%, порівняно з 2014 роком і становило 239,4 млрд грн.

Експерти Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» прогнозують в 2016 році зростання сільгоспвиробництва на 0,5%, до 240,8 млрд грн, проти падіння в 2015 році на 5%, до 239,4 млрд грн.