Україна і США підписали інвестугоду про будівництво зернового терміналу в порту "Южний"

Україна і США підписали інвестиційну угоду на загальну суму близько 100 млн дол. про будівництво зернового терміналу в порту «Южний» (Одеська обл.). Однією зі сторін угоди виступила американська компанія Cargill - одна з найбільших світових приватних компаній, які інвестують у харчове виробництво.

Церемонія підписання угоди відбулася у Кабінеті міністрів у присутності прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка.

Коментуючи підписання угоди, Яценюк зазначив: «Я хочу привітати американський і український бізнес з тим, що інвестиція у 100 млн дол. відбулася. Це свідчення реальних партнерських відносин між Україною та США».

У свою чергу, Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Джеффрі Пайєтт підкреслив, що підписання угоди - це демонстрація довіри і впевненості у діях українського уряду, яке йде шляхом реформ. «Цей проект (будівництва терміналу - УНІАН) - це одна з тих ініціатив, які обговорювалися під час українсько-американського ділового форуму з віце-президентом Джо Байденом і міністром торгівлі США Пенні Пріцкер». За словами Пайєтта, будівництво нового терміналу дозволить збільшити експортні можливості України і створить сотні нових робочих місць.

Як повідомляв УНІАН, проект будівництва зернового терміналу є одним з кроків з розширення української портової та виробничої інфраструктури, спрямованих на збільшення експортних можливостей нашої країни в аграрній сфері.

Меморандум про наміри побудувати зерновий термінал у порту «Южний» було підписано у серпні 2015 року. Тоді документ підписали генеральний директор Cargill Мартін Шульдт, голова ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) Андрій Амелін і директор стивідорної компанії «МВ Карго» Олександр Примак.

Згідно з угодою, компанія Cargill зобов'язується придбати 51% перевантажувального терміналу, який у порту «Южний» побудує «МВ Карго». При цьому, згідно з умовами меморандуму, АМПУ зобов'язується провести днопоглиблення у порту.