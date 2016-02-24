Україна повинна стати сільськогосподарською наддержавою - посол США

Україна повинна стати сільськогосподарською наддержавою, оскільки має всі можливості для цього, заявив Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Джеффрі Пайєтт у ході підписання інвестиційної угоди на суму 100 млн дол. щодо будівництва зернового терміналу в порту «Южний».

«Україна повинна стати світовою сільськогосподарською наддержавою», - сказав посол, нагадавши, що за підсумками 2015 року експорт аграрної продукції з України перевищив 16 млрд дол.

«Україна має більше чверті запасів чорноземів, український експорт вже продемонстрував 40% зростання. Але на цьому не можна зупинятися», - сказав посол.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, Україна (без урахування тимчасово окупованого Росією Криму та зони АТО) в 2015 році зібрала 59,96 млн тонн зернових і зернобобових, що на 6,1% менше, ніж у 2014 році.

За прогнозами експертів, потенційний обсяг поставок зернових з України в 2015-2016 МГ становить 37,7 млн тонн. У минулому сезоні Україна експортувала 34,8 млн тонн зернових.

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Аграрний експорт України в 2015 році становив 14,6 млрд дол. і перевищив імпорт на рекордні для країни за роки незалежності 11,1 млрд дол. Минулого року 45% українського експорту продовольства пішло до країн Азії, 28,2% - до Європу, 13,6% - в Африку, і 10% - до країн СНД. Основу товарної структури українського аграрного експорту становили зернові культури - 16% загального експорту, жири та олії - 9% та олійні культури - 4%.