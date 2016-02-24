Павленко похвалився: Україна - єдина країна у світі, яка здатна подвоїти агровиробництво

Україна - єдина країна у світі, яка здатна подвоїти аграрне виробництво, довести його до 100 млн тонн і, як результат, наростити агроекспорт, сказав міністр аграрної політики України Олексій Павленко під час підписання інвестиційної угоди на 100 млн дол. з будівництва зернового терміналу в порту «Южний».

За словами міністра, ключовою умовою досягнення мети є зростання вкладень в 1 га земель сільськогосподарського призначення, а також вкладень в інфраструктуру, особливо, в портову інфраструктуру.

«Україна - єдина країна у світі, яка може подвоїти виробництво за наявності фінансування», - сказав Павленко.

Павленко зазначив, що обсяг експорту агропродукції за підсумками 2015 року становив 35 млн тонн. «Зараз йдемо на новий рекорд - 37 млн тонн. Але це неможливо без інвестицій у портову інфраструктуру і аграрну сферу», - сказав Павленко.

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Як повідомляв УНІАН, аграрний експорт України у 2015 році становив 14,6 млрд дол. і перевищив імпорт на рекордні для країни за роки незалежності 11,1 млрд дол. Минулого року 45% українського експорту продовольства пішло до країн Азії, 28,2% - до Європи, 13,6% - до Африки і 10% - до країн СНД. Основу товарної структури українського аграрного експорту становили зернові культури - 16% загального експорту, жири і масла - 9% і олійні культури - 4%.