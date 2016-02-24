Уряд РФ відмовився забороняти торгівлю санкційними продуктами

Уряд РФ не підтримав законопроект про заборону на продаж товарів, не дозволених до ввезення на територію Росії.

Як пишуть «Известия», це випливає з офіційної відповіді уряду на поправки до закону про торгівлю, запропоновані депутатами Держдуми.

Уряд вважає, що закон про торгівлю не повинен регулювати зовнішньоторговельні відносини.

У кабінеті міністрів РФ додали, що санкційна продукція і так знищується згідно з указом президента від 29 липня 2015 року, тобто запропонована заборона на продаж порушила би презумпцію знищення санкційних продуктів.

Законопроект про заборону торгівлі санкційними продуктами був внесений до Держдуми в серпні 2015 року депутатами Сергієм Каргиновим, Іваном Сухарьовим і Кирилом Черкасовим (ЛДПР). На думку авторів ініціативи, негативна відповідь уряду несправедлива і зумовлена сильним лобі роздрібних мереж.

РФ 7 серпня 2014 року ввела заборону на поставки м'яса і м'ясної продукції, молока та молочної продукції, риби і рибної продукції, овочів і фруктів з США, ЄС, Канади, Австралії і Норвегії.

З 3 серпня 2015 року у список цих країн включені країни, що приєдналися до антиросійських санкцій - Албанія, Чорногорія, Ісландія, Ліхтенштейн і на особливих умовах Україна.

З 6 серпня 2015 року Россільгоспнагляд почав знищувати заборонені до ввезення товари.