Сільгоспкомпанії США приходять в Україну - посол США

Український уряд продемонстрував реальний прогрес, щоб американські сільгоспкомпанії США прийшли в Україну, – сказав Надзвичайний та Повноважний Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт 24 лютого під час підписання угоди щодо запланованих 100 млн доларів інвестицій американської компанії Cargill у будівництво зернового терміналу в порту «Южний».

«Цей прогрес - у створенні прозорих регуляторних механізмів, запровадженні прозорої та справедливої системи відшкодування ПДВ», - зазначив він.

Посол підкреслив, що сьогоднішня угода щодо 100 млн доларів інвестицій з боку Cargill – це знак довіри до українського Уряду.

Проект у порту «Южний» - це один із основних інвестиційних проектів, про який вів переговори глава уряду України Арсеній Яценюк під час інвестиційної конференції в Вашингтоні влітку 2015 року із Віце-президентом США Джо Байденом та секретарем торгівлі США Пенні Прітцкер.

«Інвестиції у 100 млн доларів від Cargill збільшать можливості України в обробці зерна та збільшать можливості Cargill в забезпеченні українського експорту і створять сотні нових робочих місць», - підкреслив він.

Проте, зазначив Джефрі Пайєтт, це має бути лише початок: «Україна уже зараз є одним із найбільших у світі сільгосподарських виробників. Але вона має стати однією з сільгосподарських супердержав. Вона має понад чверть світового чорнозему. Український сільгосподарський експорт минулого року вже перевищив 14,5 млрд доларів, але цю цифру можна з легкістю подвоїти».

«Упевнений, що продовження реформ забезпечить те, що сьогоднішня успішна історія буде повторюватися. І мета – перетворення України на сільгосподарську супердержаву – сьогодні найближча за всю історію», - сказав посол США.