Новий зерновий термінал в порту "Южний" запустять у 2018 році

Новий зерновий термінал, який американська сільськогосподарська компанія Cargill планує побудувати в одному з найбільших портів України - морському торговому порту «Южний», що дозволить здійснювати перевалку до 5 млн тонн вантажів на рік, введення терміналу в експлуатацію запланованр у 2018 році.

Про це заявив міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський в ході підписання інвестиційної угоди між Україною і США на суму 100 млн дол. щодо будівництва зернового терміналу в порту «Южний» (Одеська обл.).

Зокрема, за інформацією Міністерства інфраструктури, термінал дозволить Cargill здійснювати перевалку зернових, продуктів їх переробки та інших вантажів з пропускною здатністю першої черги будівництва до 5 мільйонів тонн у рік з її подальшим збільшенням.

«Сьогодні ми говоримо не тільки про 100 млн дол., які зайдуть до нас найближчим часом, сьогодні ми говоримо про 350 нових робочих місцях, які будуть створені в порту, ми говоримо також і про 5 млн тонн нової перевалки, про розвиток експортного потенціалу України, про сотні мільйонів гривень податків, які будуть сплачені до бюджету, і про сотні мільйонів доходів Адміністрації морських портів України, які дозволять розвивати інфраструктуру», - сказав Пивоварський.

За словами представника стивідорної компанії «МВ Карго», запуск зернового терміналу очікується через 24 місяці.

Як повідомляв УНІАН, проект будівництва зернового терміналу є одним з кроків з розширення української портової та виробничої інфраструктури, спрямованих на збільшення експортних можливостей нашої країни в аграрній сфері.

Меморандум про наміри побудувати зерновий термінал в порту «Южний» був підписаний в серпні 2015 року. Тоді документ підписали генеральний директор Cargill Мартін Шульдт, голова ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) Андрій Амелін та директор стивідорної компанії «МВ Карго» Олександр Примак.

Згідно з угодою, компанія Cargill зобов'язується придбати 51% перевантажувального терміналу, який у порту «Южний» побудує «МВ Карго». При цьому, за умовами меморандуму, АМПУ зобов'язується провести днопоглиблення в порту.

Cargill - одна з найбільших світових приватних компаній, що інвестують в харчове виробництво. Компанія веде операції в 68 країнах світу. Компанія займається продажем зерна, олії, цукру, какао-продуктів, яловичини, свинини, м'яса індички та ін. Крім того, компанія є великим виробником сільськогосподарської продукції.

Представництво компанії Cargill в Україні діє з 1993 року. Представництво координує торгівлю зерном, олією, насінням олійних культур, паливо-мастильними матеріалами, металопродукцією, цукром, концентратами фруктових соків, какао-продуктами.

Морський торговий порт "Южний" (Одеська область) - другий за обсягами перевалки вантажів порт України, заснований в 1978 році і розташований на березі Аджаликського лиману. Це найбільш глибоководний порт України (глибина підхідного каналу - 15,5 метра, глибини біля причалів – 14-15,5 метра). Загальна протяжність причалів - близько 2,6 кілометра.