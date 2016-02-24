IFC готова вкласти $200 мільйонів в агросектор України

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) готова в 2016 році зберегти обсяги інвестування до українського агросектора і вкласти близько 200 мільйонів доларів в аграрні проекти в Україні.

Як повідомили УНІАН у представництві IFC в Україні, про це сказала керівник діяльності IFC в нашій країні Олена Волошина.

"Агробізнес – один з локомотивів української економіки. Незважаючи на макроекономічний криза, багато компаній сектора демонструють стабільну роботу. І в цьому році ми очікуємо, що агробізнес буде одним з основних секторів, які допоможуть Україні повернутися до економічного зростання, - цитує прес-служба представництва Волошину. - Однією з проблем, які гальмують розвиток сектору, є обмежений доступ до фінансування, особливо в поточній ситуації. Ми прагнемо допомогти розширити доступ до фінансування. На сьогодні IFC – один із найбільших іноземних інвесторів в український агробізнес. В минулому році ми проінвестували в сектор близько 200 мільйонів доларів. Кошти пішли на підтримку таких проектів як "Миронівський Хлібопродукт", "Нива Переяславщини", "Астарта".

Волошина зазначила, що IFC буде підтримувати як існуючих клієнтів, так і розширювати кількість наших клієнтів в Україні.

"Крім безпосередньо інвестиційних проектів, ми також впроваджуємо в Україні масштабну консультативну програму. Вона сфокусована на кількох пріоритетних напрямках – спрощення умов для ведення бізнесу в секторі, сприяння впровадженню міжнародних стандартів і розширення доступу до фінансування. Наприклад, ми зараз у партнерстві з урядом і приватним сектором, працюємо над впровадженням в Україні нового фінансового інструменту – аграрних розписок", - сказала Волошина.

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Довідка УНІАН. Міжнародна фінансова корпорація (IFC), член групи Світового банку, є найбільшим глобальним інститутом розвитку, що фокусує свою діяльність виключно на приватному секторі. Починаючи з 2004 року IFC інвестувала в Україну 2 мільярди доларів зі свого рахунку і мобілізувала 760 мільйонів доларів за рахунок інших інвесторів.