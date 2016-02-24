В Україні за 10 років посадки виноградників скоротилася в 50 разів

Площа посадок нових виноградників в Україні з 2007 року скоротилася в 50 разів і в 2015 році склала 100 га, повідомив на форумі директор Департаменту садівництва і виноградарства Міністерства аграрної політики та продовольства Віктор Костенко.

"У 2007 році посадили 5 тисяч гектарів, у 2010 році – 2 тисячі гектарів... у 2014 і 2015 роках - по 100 гектарів", - сказав Костенко.

За його словами, на даному ринку переважають великі виробники. На одного виробника в Україні припадає в середньому 800 га виноградників, тоді як у Франції – 13 га, а в Італії – 0,9 га. Крім того, чиновник зазначив, що в Україні складно почати новий виноробний бізнес, особливо невеликий. Бажаючі відкрити підприємство мають надати компетентним органам більше 140 різних документів.

Костенко зазначив, що на галузі негативно впливає також відсутність державної фінансової підтримки та доступу до дешевого кредитування. Крім того, держмонополія на виробництво спирту, з виноматеріалів робить неможливим переробку залишків, які не були використані підприємствами.

Костенко закликав малих і середніх виробників подати уряду консолідовані пропозиції щодо дерегуляції галузі і нагадав, що Мінагропрод ініціював скасування ліцензії на оптову торгівлю вином для тих виробників, які торгують вином, виготовленим з власної сировини. На сьогодні така річна ліцензія коштує 500 тисяч гривень.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, виробництво виноматеріалів в Україні в 2015 році скоротилося на 2% порівняно з 2014 роком і склало 17,35 мільйона декалітрів. Виручка від експорту українського вина склала 38,2 мільйона доларів, що на 6,1% менше, ніж 2014 року. Основними імпортерами були Росія (69,1%), Грузія (8,6%), Азербайджан і Німеччина (по 3,4%). Імпорт вина в Україну в 2015 році скоротився на 41,2% - до 56,4 мільйона доларів. Основними постачальниками були підприємства Італії (29,8%), Франції (19,3%) і Грузії (14%).