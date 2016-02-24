Українські аграрії почали сівбу ярових зернових

Україна почала сівбу ярих зернових, зокрема, на 24 лютого в Одеській області посіяно 1,7 тис. га, Миколаївській – 0,9 тис. га, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Забезпеченість насінням ярих культур становить 596,6 тис. тонн, або 101% від потреби. Аграрії мають 648 тис. тонн мінеральних добрив, або 69% від необхідної кількості (у минулому році цей показник становив 70%). Сільгоспвиробники забезпечені бензином на 65% від потреби і дизпаливом – на 62%.

Підживлення озимих на зерно проведена на площі 1,6 млн га, або 24% до прогнозу, озимий ріпак подкормлен на 154,4 тис. га (26%).

З посіяних 7,1 млн га сходи отримано на площі 6,5 га (92%), з них в доброму та задовільному стані знаходяться 4,3 млн га (67%), в слабкому і розрідженому стані – 2,2 млн га (33%), загинуло - 80 га посівів. За підрахунками Мінагропроду, 8% посівів (0,6 млн га) не утворили сходів, найбільше таких площ у Полтавській, Дніпропетровській і Харківській областях.

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Як повідомляв УНІАН, посівна площа сільськогосподарських культур під урожай 2016 року складе 26,7 млн га, що відповідає площам посіву 2015 року. Відомство очікує, що зернові культури будуть посіяні на площі 14,6 млн га, або 55% у структурі посівних площ. Посів ярих зернових культур попередньо передбачається розмістити на площі 7,5 млн га, в тому числі ранніх – 2,6 млн га.

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Озимі культури на зерно під урожай 2016 посіяні на площі 7,1 млн га, що на 11% менше, ніж під урожай 2015 року. Зокрема, пшениці було посіяно 6,0 млн га (на 12% менше), ячменю - 1,0 млн га (на 8% менше), жита - 145,3 тис. га (на 3%). Крім того, озимий ріпак на зерно посіяно на площі 655,2 тис. га (на 27%).