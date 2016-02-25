Павленко пообіцяв аграріям кредити під "європейський" відсоток

Українські аграрії в 2016 році отримають доступ до дешевих кредитів за спеціальною програмою Європейського інвестиційного банку, який надає Україні 10 мільярдів гривень для кредитування агросектору під відсоток, за яким залучають фінансування фермери в ЄС, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко в інтерв'ю УНІАН.

"На рівні уряду ми підписали меморандум з Європейським інвестиційним банком на 400 мільйонів євро – це майже 10 мільярдів гривень дешевих, "довгих" грошей для наших аграріїв", – сказав міністр.

За його словами, Мінагропрод планує надати аграріям доступ до цих коштів вже поточного року.

"Ці кошти будуть розподілені по банкам, і в аграріїв, відповідно, з'явиться можливість взяти кредит на тривалий термін і під значно менший відсоток", – сказав Павленко.

При цьому міністр підкреслив, що завдяки спрощенню доступу до кредитування відомство має намір компенсувати скорочується пряму державну підтримку сільського господарства, зокрема тваринництва.

"Багато хто говорить, що тваринництву необхідні прямі субсидії – і все буде добре. Ні, так не працює. Субсидії завжди були дуже великий корупційної складової. Ходять чутки, що в минулі періоди до 70% субсидій осідали в кишенях держслужбовців. Тому зараз ми не розглядаємо цей варіант, ми концентруємося на відкритті доступу до кредитування", – сказав Павленко.

Читайте такожФермери зможуть брати п`ятирічні безвідсоткові кредити на сільгосптехніку – міністр

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2015 року Україна залучила від ЄІБ в рамках програми "Основний кредит для аграрної галузі – Україна" 12-річний кредит на 400 мільйонів євро, які буде спрямовано на проекти в сфері рослинництва та рибного господарства. Раніше Павленко повідомив, що гроші можуть прийти до країни вже на початку 2016 року.