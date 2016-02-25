Мінагропрод розпаює в цьому році всі належні йому землі - Павленко

Про це повідомив глава Мінагропроду Олексій Павленко в інтерв'ю УНІАН. «Майже 100 тис. осіб, повинні одержати землю в результаті розпаювання майже 200 тис. га державних земель. Все це плануємо зробити вже цього року», - сказав міністр.

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Крім того, Павленко має намір у поточному році передати всі держпідприємства, які перебувають в управлінні Мінагропроду, Фонду державного майна для подальшої приватизації.

У планах міністерства також розпочати впровадження європейських стандартів у сфері харчової безпеки, зокрема, оснащення лабораторій з контролю якості харчових продуктів європейським обладнанням.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2015 року Верховна Рада продовжила мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2017 року. Ухвалений парламентом документ передбачає зобов'язання Кабінету міністрів підготувати до березня 2016 року законопроект про оборот землі.

Державне агентство геодезії, картографії та кадастру вже подало такий законопроект на розгляд Кабінету міністрів. За словами глави відомства Максима Мартинюка, документ передбачає поетапне скасування мораторію. На першому етапі продаватимуться тільки землі державної власності. На другому етапі, за його словами, на ринок зможуть вийти власники земельних паїв.