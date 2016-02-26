Експерти розповіли про готовність Мінагрополітики до приватизації

Про це заявив співзасновник Фонду інновацій та розвитку (Грузія), екс-міністр юстиції Грузії Гіоргі Вашадзе.

Він також підкреслив: «В український реаліях необхідно ще одна умова — готовність самих чиновників вищої ланки впроваджувати такі радикальні методи.

«Така готовність сьогодні є у міністра аграрної політики і продовольства Олексія Павленка. З ним ми вже маємо успішний спільний досвід роботи з створення єдиної інформаційної інтернет-платформи держпідприємств в агросекторі, що підлягають приватизації», — сказав він.

Вашадзе повідомив, що Фондом інновацій та розвитку спільно з експертами Мінагрополітики розроблений законопроект про конкурсну приватизацію через електронні аукціони для приватизації великого масиву малих і середніх ДП.

«Запропонований механізм спрощує процедуру приватизації і дозволяє зробити її в максимально стислі терміни, передавши відразу всі підприємства Фонду держмайна. Про це, до речі недавно також заявив Олексій Павленко, підписавши лист про передачу всіх підвідомчих ДП Фонду держмайна для приватизації. Для багатьох інших міністрів - такий крок поки занадто складний. Тепер важливо, що б уряд підтримав цю законодавчу ініціативу, а Верховна Рада максимально швидко проголосувала за законопроект», — наголосив експерт.