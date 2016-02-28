Яценюк вважає за необхідне продати на аукціоні мільйон гектарів державної землі

20:08, 28 лютого 2016
Агро
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Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк вважає за необхідне продати на аукціоні 1 млн гектарів землі, що знаходиться у державній власності, але перебуває в тіньовому обігу.

Фото УНИАН

Про це він заявив у програмі «10 хвилин з прем’єр-міністром», розповідаючи про план дій уряду на поточний рік, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

За словами Яценюка, потрібно продовжувати проведення земельної реформи.

Читайте такожГолова Держгеокадастру спрогнозував ціну української землі після зняття мораторію«Вважаю, що необхідно продати на відкритому прозорому аукціоні 1 мільйон гектарів саме державної землі, яка сьогодні знаходиться в тіньовому і корумпованому обороті», - сказав він.

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