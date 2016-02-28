Яценюк вважає за необхідне продати на аукціоні мільйон гектарів державної землі

Про це він заявив у програмі «10 хвилин з прем’єр-міністром», розповідаючи про план дій уряду на поточний рік, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

За словами Яценюка, потрібно продовжувати проведення земельної реформи.

Читайте такожГолова Держгеокадастру спрогнозував ціну української землі після зняття мораторію«Вважаю, що необхідно продати на відкритому прозорому аукціоні 1 мільйон гектарів саме державної землі, яка сьогодні знаходиться в тіньовому і корумпованому обороті», - сказав він.