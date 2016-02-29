Україна отримала дозвіл на експорт до ОАЕ яловичини, баранини і м'яса птиці

Україна отримала від Міністерства навколишнього середовища і води Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) дозвіл на постачання до цієї країни яловичини, баранини і яловичини, а також проводить переговори про отримання дозволу на експорт молочних продуктів, риби та яєць, повідомляється на сайті Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

Згідно з повідомленням, відповідні домовленості були закріплені на зустрічі заступника голови Держветфітослужби Олександра Вержиховського та заступника міністра навколишнього середовища та води ОАЕ Абдель Рахіма Аль-Хамді.

"В ході переговорів пан Аль-Хамді поінформував про зняття заборони на експорт яловичини з України, який був пов'язаний з губчастою енцефалопатією великої рогатої худоби, а також про затвердження для експорту на свій ринок підприємств, що мають право експорту в ЄС м'яса птиці. Українська сторона під час зустрічі передала проекти ветеринарних сертифікатів на експорт молока і молочних продуктів, риби і рибних продуктів, а також яєць до ОАЕ", - йдеться в повідомленні.

До списку підприємств, які отримали дозвіл на експорт м'яса птиці до ОАЕ, увійшли Миронівська птахофабрика, птахофабрика "Снятинська Нова", Миронівський м'ясопереробний завод "Легко!", Вінницька птахофабрика (всі входять до складу агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт") та "Комплекс "Агромарс".

У Держветфітослужбі зазначили, що Емірати зацікавлені в імпорті з України живої забійної великої та дрібної рогатої худоби. Україна і ОАЕ також домовилися оперативно погодити ветеринарний сертифікат на експорт з України меду і сертифікати здоров'я на експорт кондитерської продукції, плодоовочевої консервації та інше.

Зі свого боку, Емірати розраховують на налагодження постачань до України традиційних продуктів, які виробляються в ОАЕ, зокрема верблюжого молока та риби.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики і продовольства України проводить переговори з представниками влади Ірану, Індії та Бангладеш про надання дозволу на ввезення української сільськогосподарської продукції.

У рамках проведеної урядом політики диверсифікації зовнішніх ринків збуту в 2015 році українські виробники отримали дозвіл, зокрема, на експорт яєць в Ізраїль, курятини – в Єгипет і Саудівську Аравію, молочної продукції – в Китай і ЄС. Крім того, для підприємств м'ясо та молокопереробної промисловості також забезпечений доступ на ринки Молдови, Казахстану, Киргизстану, Вірменії та Узбекистану.

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За даними Мінагропроду, в 2015 році структура експорту сільгосппродукції України виглядала наступним чином: на Азію припадало 47% поставок, ЄС – 26%, Африку – 13%, СНД – 11% (включаючи Росію – близько 2%), інші країни - 3%.