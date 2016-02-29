Кабмін вніс до Ради законопроект про підвищення адвалорної ставки на тютюнові вироби

Кабінет міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про підвищення адвалорної ставки на тютюнові вироби до 15% з 12%.

Відповідний проект закону №4158 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування тютюнових виробів)» перебуває на розгляді Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики.

У пояснювальній записці зазначається, що зміни податкового законодавства, ухвалені наприкінці минулого року, призвели до підвищення специфічної ставки акцизу. Водночас адвалорна ставка залишилася колишньою. Це, на думку уряду, призвело до того, що акцизне навантаження на дорогі сигарети значно менше, ніж на дешеві. «Для збільшення податкового навантаження на дорогі сигарети, які курять заможні люди, необхідно збільшувати розмір адвалорної ставки», - йдеться в пояснювальній записці. Тому Кабінет міністрів пропонує підняти адвалорну ставку з 12% до 15% і, таким чином, вирівняти податкове навантаження на дорогі і дешеві сигарети.

Як наголошується в пояснювальній записці, в рамках Угоди про асоціацію з Євросоюзом Україна взяла на себе зобов'язання поступово наблизити ставки акцизного податку на тютюн до мінімального рівня в ЄС - 90 євро за 1000 сигарет.

«Зараз ставки акцизного податку на сигарети в Україні в 6 разів менші за мінімальні європейські. Таким чином, виконання наших зобов'язань перед Євросоюзом потребує поступового збільшення ставок на сигарети вже у 2016 році», - йдеться в записці до законопроекту.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого Кабінет міністрів схвалив пропозицію Міністерства фінансів про скасування встановлення мінімальних цін на сигарети, а також підвищення адвалорної ставки акцизу на тютюнові вироби до 15% з нинішніх 12%.

Верховна Рада України 24 грудня 2015 року прийняла зміни до Податкового кодексу, що є компромісом між пропозиціями уряду та парламенту щодо податкових змін, необхідних для виконання дохідної частини проекту державного бюджету на 2016 рік. Закон підвищив акцизи на пиво та вина, крім натуральних виноградних, на 100%, на спирт і алкогольні напої – на 50%, на слабоалкогольні напої – на 300%. Акциз на сигарети за специфічною ставкою виріс на 40% – до 318,26 грн за 1 тис. штук, а за адвалорною залишився без змін.