Продаж на аукціоні частини держземель стане важливим кроком у реформуванні земельних відносин - депутат

Про це заявив народний депутат з фракції "Народний фронт", член комітету Верховної Ради з питань аграрної політики і земельних відносин Ігор Бриченко.

Він наголосив, що ініціатива Яценюка стосується не селянських чи фермерських наділів, а землі, якою неефективно володіє держава, не отримуючи справедливого доходу в держбюджет.

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"В нас близько 10 мільйонів гектарів державної землі, а кошти в бюджет майже не надходять. Ця земля працює незрозуміло на кого, на відміну від селянських паїв, які обробляються фермерами чи агрокорпораціями. Ініціатива Арсенія Яценюка стосується суто державних угідь. Нехай не хвилюються селяни, громади і агрофірми: їхній землі нічого не загрожує. У власності українців залишаються ще десятки мільйонів гектарів угідь", - сказав депутат.

"Нині державна земля здебільшого задіяна в корупційних схемах, і в цьому питанні треба наводити лад. Пропозиція прем’єра – важливий перший крок до нових прозорих земельних відносин. Відносин, у яких з’явиться відкрита й справедлива ціна селянського паю й праці селянина", - наголосив Бриченко.