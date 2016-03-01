Президент Таджикистану порекомендував громадянам запасатися водою і продуктами

Під головуванням президента Таджикистану Емомалі Рахмона 29 лютого відбулося чергове засідання уряду країни, на якому було прийнято низку документів щодо пріоритетних завдань в економіці республіки, повідомляється на сайті глави Таджикистану.

"У завершенні засідання Засновник світу і національної єдності Лідер нації, Президент Республіки Таджикистан шановний Емомалі Рахмон, нагадавши про малосніжну зиму і настання ранньої весни в поточному році, попередив про ймовірність посухи, маловоддя, а також про загрозу неврожаю", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожТаджикистан звернувся за допомогою до МВФУ зв'язку з даною ситуацією він рекомендував, використовуючи всі наявні ресурси, вже зараз рясно поливати всі сільськогосподарські землі, сади, виноградники і накопичити запаси води там, де це можливо.

Також Рахмон підкреслив "необхідність мінімального витрачання коштів на проведення державних заходів, витратних народних традицій і обрядів, а населенню рекомендовано запастися продуктами харчування".

Як повідомляв УНІАН, національна валюта Таджикистану сомоні втратила за минулий рік 24,1% своєї вартості, згідно з офіційним обмінним курсом. На валютному ринку сомоні подешевшав на 27,8%.

На початку грудня в Таджикистані були закриті всі обмінні пункти, а обмін валюти був дозволений тільки у відділеннях банків. Глава Національного банку Таджикистану звинуватив обмінники у девальвації сомоні. За його словами, працівники обмінних пунктів "обманним шляхом і спекулятивними методами без підстав підвищили курс іноземної валюти з метою наживи".

Європейський банк реконструкції та розвитку у своєму звіті пов'язував знецінення валют пострадянських республік зі скороченням грошових переказів з Росії і прогнозував подальше погіршення економічної ситуації в цих країнах у випадку російської стагнації.