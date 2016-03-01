В Україні з 1 березня зросли акцизи на алкогольні напої

Нагадаємо, в ніч на 25 грудня 2015 го Верховна Рада прийняла зміни до Податкового кодексу. Згідно із цими змінами, від 1 січня були підвищені акцизи на тютюн (на 40%, або 3-5 грн за пачку), спирт (у 1,5 рази), пиво (2 рази), слабоалкогольні напої міцністю до 8,5% (у 3 рази).

Тепер від 1 березня мають зрости акцизи на горілчані напої, які продаються із акцизною маркою: горілку - до 105,8 грн за 1 л 100% спирту (у 1,5 рази), кріплені вина та вермути - 7,16 грн за 1 л напою (у 2 рази), ігристі вина - до 10,4 грн за 1 л напою (у 2 рази), повідомляє ВВС-Україна.

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Під час подання бюджету до парламенту, уряд розраховував отримати додаткові 18 млрд грн він підвищення акцизів. Проте виробники кажуть, що при падінні загальної купівельної спроможності населення є межа в ціні, за якою частина покупців будуть відмовлятися від "нездорових" товарів, але інші просто перейдуть на менш якісні підробки чи контрабандні товари. А відтак, бюджет може і недоотримати очікувані акцизні мільярди.