В Україні триває весняна посівна

Українські аграрії на 2 березня в трьох південних областях засіяли ярими зерновими 45 тис. га, або 2% від прогнозованої площі посіву, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, згідно з повідомленням, в Одеській області засіяно 23,9 тис. га (14% від прогнозу), в Херсонській – 11,3 тис. га (6%), Миколаївській – 9,6 тис. га (6%).

При цьому ярий ячмінь посіяно на 34 тис. га (2%), горох - на 10 тис. га (6%), овес – на 1 тис. га (відсоток до прогнозу не уточнюється).

Як повідомляв УНІАН, посівна площа сільськогосподарських культур під урожай 2016 року становитиме 26,7 млн га, що відповідає площам посіву 2015 року. Мінагропрод очікує, що зернові культури будуть посіяні на площі 14,6 млн га, або 55% у структурі посівних площ.

Сівба ярих зернових цього року прогнозується на площі 7,5 млн га, в тому числі ранніх - 2,6 млн га.