Україна протягом 5 років подвоїла виробництво молока екстра-класу

Українські аграрії з 2011 року збільшили виробництво молока вищого сорту на 30% і екстра-класу – в 2,1 рази, проте частка високоякісного молока у переробці, на яку в 2015 році було відправлено 4,25 мільйона тонн молока, не перевищує 30%, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на першого заступника міністра Ярослава Краснопольського.

"Протягом останніх п'яти років виробництво такого молока збільшилося. Зокрема, "екстра" - в 2,1 рази і вищого - на 30%. Однак з усього об'єму молока (4,25 мільйона тонн), прийнятого на переробку, лише 6% - молоко "екстра" і 23% - вищий сорт. Решта (майже 71%) вважається непридатним для переробки", - цитує міністра прес-служба.

Краснопольський зазначив, що низька якість молока ускладнює виробництво якісної і безпечної молочної продукції, а також знижує її конкурентоспроможність.

За словами заступника міністра, в 2015 році рівень споживання молокопродуктів на одного українця склав 210,3 кілограм, що становить 55% від раціональної норми (380 кілограм).

Краснопольський також повідомив, що у 2015 році Україна експортувала молочної продукції на 214,4 мільйона доларів. Основними споживачами українського молока були Казахстан (25,9 мільйона доларів), Молдова (17,2 мільйона доларів), Грузія (13 мільйона доларів), Азербайджан (11,6 мільйона доларів) і Бангладеш (10,9 мільйона доларів).

За інформацією прес-служби Мінагропроду, в 2015 році всі категорії господарств виробили 10,6 мільйона тонн молока всіх видів, що на 4,7% менше, ніж у 2014 році. Експорт молочних продуктів в 2015 році склав 131 тисячі тонн на суму 214,4 мільйона доларів, імпорт - 11,3 тисячі тонн на 35,4 мільйона доларів.

За 2011-2015 роки на сільгосппідприємствах середній надій на одну корову збільшився на 31% і досяг рівня 5,4 тонни в рік. Товарність молока на сільськогосподарських підприємствах в 2015 році становила близько 91%, у господарствах населення - 17%.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO), доходи молочних підприємств України минулого року знизилися порівняно з 2014 роком на 31%, а порівняно з 2013 – на 36%. Щоб зниження доходів не сталося в 2016 році, за підрахунками FAO, українським молочникам необхідно підвищити ефективність виробництва на 5-7%.