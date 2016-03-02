Виробництво сільгосппродукції в Україні подорожчало на 30%

Витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у січні 2016 року зросли на 29,6% у порівнянні з січнем 2015 року, повідомила Державна служба статистики.

Зокрема, витрати на виробництво рослинницької продукції зросли на 23,4%, а тваринницької – на 44,7%.

Порівняно з груднем у січні витрати на агровиробництво знизилися на 1,9%. Сукупні витрати на виробництво рослинницької продукції скоротилися на 3,1%, а тваринницької – зросли на 1,1%.

Також повідомляється, що витрати на матеріально-технічні ресурси промислового походження, що використовуються в сільськогосподарському виробництві, в січні порівняно з груднем скоротилися на 3,8%.

У Держстаті зазначили, що дані наводяться без урахування окупованій території Криму та частині зони проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у 2015 році зросли на 50,9% порівняно з 2014 роком. У грудні 2015 року порівняно з листопадом витрати на агровиробництво зросли на 3,9%.