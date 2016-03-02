Українські аграрії повністю забезпечені ресурсами для посівної – Павленко

Українські аграрії забезпечені матеріально-технічними ресурсами для проведення весняної посівної - добривами, засобами захисту рослин (ЗЗР) та насінням у необхідному обсязі для планового проведення посіву, повідомив на засіданні уряду міністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко.

"Посівна рухається за планом. У нас є повна готовність і по добривам, і по засобам захисту рослин, і по паливу, і по забезпеченості насінням", - сказав Павленко.

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Як повідомляв УНІАН, українські аграрії до 2 березня засіяли ярими зерновими 45 тисяч гектарів, або 2% від прогнозованої площі посіву. Посівна почалася в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях.

Прес-служба Мінагропроду повідомляла, що на 26 лютого аграрії забезпечені насінням на 101% від потреби, міндобривами – на 75%, ЗЗР – на 55%, бензином – на 68%, дизпаливом – на 66%.

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Посівна площа сільськогосподарських культур під урожай 2016 року складе 26,7 мільйона гектарів, що відповідає площам посіву 2015 року. Мінагропрод очікує, що зернові культури будуть посіяні на площі 14,6 мільйона гектарів, або 55% у структурі посівних площ.

Сівбу ярих зернових поточного року прогнозується на площі 7,5 мільйона гектарів, в тому числі ранніх - 2,6 мільйона гектарів.