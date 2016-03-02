Підвищення акцизів на паливо збільшить витрати аграріїв на понад 600 мільйонів - експерти

Підвищення ставок акцизного збору на дизельне паливо з 1 січня 2016 року призведе до того, що українські аграрії зазнають додаткових витрат на рівні 645 мільйона гривень, повідомила прес-служба асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

Як наголошується в повідомленні, з 1 січня поточного року відбулося підвищення ставок акцизного збору на дизельне паливо залежно від виду, від 100 євро за тонну до 113 євро за тонну, і з 132 євро за тонну до 149 євро за тонну, що призведе до додаткових витрат аграрних компаній.

"Таке зростання майже вдвічі перевершує всю реальну державну підтримку аграрної галузі, адже в 2016 році в державному бюджеті передбачено лише 300 мільйонів гривень на здешевлення кредитів для сільськогосподарських підприємств і 50 мільйонів гривень на підтримку галузі тваринництва", - йдеться в повідомленні. Це призведе до зростання собівартості вирощеної продукції та логістичних витрат.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів розраховує на надходження до бюджету 3,2 мільярда гривень в 2016 році від підвищення акцизів на бензин і має намір направити ці кошти до спеціального фонду на ремонт автомобільних доріг України.

Кабінет міністрів України 24 лютого затвердив порядок введення електронних акцизних накладних на нафтопродукти, в першу чергу на паливо, і створення реєстру накладних. Запровадження акцизних накладних з 1 березня 2016 року було схвалено Верховною Радою наприкінці 2015 року.

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Згідно до заяви Державної фіскальної служби, нові правила адміністрування акцизу на паливо дозволять залучити до бюджетів усіх рівнів близько 2 мільярдів гривень додаткових надходжень від акцизного збору.