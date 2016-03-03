Венесуела терміново закупає зерно через гострий дефіцит хліба в країні

Влада Венесуели терміново закупила 50 тисяч тонн зерна для забезпечення потреб внутрішнього ринку хлібобулочної продукції через його дефіцит, повідомляє Прайм.

"Підтверджуємо прибуття 50 тисяч тонн зерна для випікання хліба, щоб забезпечити їм промисловість і гарантувати продукти для народу", - написав у своєму мікроблозі в Twitter міністр продовольства Родольфо Марко Торрес.

Читайте такожВенесуела почала імпорт нафти з США

В середу він провів нараду з представниками великих компаній, що виробляють хлібну продукцію, на тлі гострої нестачі зерна для випічки хліба в країні за останні тижні. За даними національної федерації виробників борошна Венесуели, наразі дефіцит зерна становить близько 80 тисяч тонн, а наявних запасів вистачить на місяць.

Читайте такожЗМІ: Венесуела готова продати золоті резерви через кризу

Зазначається, що нестача хліба в Венесуелі призвела останнім часом до введення обмежень на його продаж в одні руки, у деяких місцях хліб взагалі зник з продажу, а ціни на продукцію підвищуються мало не щотижня, зазначає портал Kasanay Online.