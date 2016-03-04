Росія забороняє ввезення молдавських овочів і фруктів через Білорусь

Росія з 14 березня забороняє ввезення рослинної продукції з Молдови через Білорусь. Про це повідомляється на сайті Россільгоспнагляду, передає РБК.

Російське відомство під час перевірок виявило молдавські підприємства, які постачають до Росії «нехарактерну підкарантинну продукцію», йдеться в повідомленні.

Россільгоспнагляд нагадує, що він дозволив поставки рослинної продукції минулого року, після чого відбулося «різке збільшення вантажопотоку» продукції з Молдови, що поставляється в Росію «складними логістичними шляхами» через Білорусь.

Російське відомство підозрює, що це може бути реекспорт з країн, що підпали під продуктове ембарго, оскільки продукція «за видами і сортами» характерна для країн, щодо яких діють спеціальні економічні обмеження».

Тепер молдавські овочі і фрукти можна буде ввозити тільки через прикордонні пункти, розташовані в Бєлгородській, Курській та Брянській областях, тобто на кордоні з Україною.

21 липня 2014 року Россільгоспнагляд заборонив поставки з Молдови в Росію фруктів. За офіційною версією, таке рішення було ухвалене через порушення в імпорті та зараження продуктів східною плодожеркою. В той же час це сталося після того, як Молдова підписала з ЄС угоду про асоціацію, яка передбачає створення зони вільної торгівлі.

Через сім місяців, однак, відомство дозволило ввозити молдавські яблука з декількох підприємств.