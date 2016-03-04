Третина сільських домогосподарств в Україні обробляють землю кіньми - експерт

Третина сільських домогосподарств обробляють землю кіньми без використання сільськогосподарської техніки, яку, в свою чергу, мають лише 17% господарств, повідомила прес-служба асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) з посиланням на експерта аграрних ринків Віталія Кордиша.

"У 2015 році 29,2% сільськогосподарських домогосподарств використовували коней для обробки землі. Тільки 17% сільськогосподарських домогосподарств мають хоча б якусь сільськогосподарську техніку, з них у третини є трактори, у 4,6% - автомобільний транспорт та у 2,3% - комбайни", - йдеться в повідомленні.

При цьому, за інформацією прес-служби, в 2015 році частка домогосподарств у валовій продукції сільського господарства склала 45%. За словами Кордиша, в умовах низької забезпеченості домогосподарств технікою, Україна не може розраховувати на високу ефективність сільгоспвиробництва.

"Факт використання коней для сільськогосподарських робіт свідчить про катастрофічну ситуацію із забезпеченістю селян технічними ресурсами і є причиною низької ефективності виробництва. Адже за відсутності належного технічного забезпечення та при застосуванні ручної праці неможливо забезпечити високий рівень ефективності виробництва", - цитує Кордиша прес-служба.

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Як повідомляв УНІАН, виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у 2015 році, за попередніми даними, скоротилося на 12 мільярдів гривень, або на 4,8%, порівняно з 2014 роком, і склало 239,4 мільярда гривень. Зокрема, сільськогосподарські підприємства в минулому році виробили продукції на 131,8 мільярда гривень, або на 5,2% менше, ніж у 2014 році. Населення справило у 2015 році сільгосппродукції на 107,6 мільярда гривень, що на 4,3% менше, ніж у 2014 році.