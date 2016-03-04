Запуск Держпродспоживслужби знову перенесли - тепер на 20 березня

Голова Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа розраховує, що відомство повноцінно запрацює з 20 березня після схвалення фінансування відомства Комітетом Верховної Ради з питань бюджету.

"Думаю, 20 березня зможемо приступити до виконання обов'язків. На жаль, поки що, не маючи гарантій фінансування, ми не можемо набирати кадри", - сказав Лапа в інтерв'ю УНІАН.

За його словами, в бюджеті на цей рік фінансування відомства передбачено не було, тому Кабінет міністрів мав прийняти розпорядження про перерозподіл бюджетних витрат. Бюджетний комітет одержав розпорядження для схвалення 12 лютого. З того часу відбулося два засідання комітету, але в них не брала участі достатня для прийняття рішень кількість депутатів.

"Ми розраховуємо, що 16 березня (це вже буде сесійний тиждень) бюджетний комітет збереться, і урядове розпорядження буде схвалено. Потім кілька днів ми відпрацюємо погодження штатного розкладу та інших документів з Міністерством фінансів", - сказав Лапа.

Він повідомив, що гранична чисельність персоналу відомства буде складати близько 10 тисяч осіб, тоді як загальний штат ліквідованих або реорганізованих відомств, на базі яких створюється Держпродспоживслужба, налічував 13,5 тисячі осіб. У штаті центрального апарату працюватиме 303 особи.

У середньому інспектори відомства будуть отримувати заробітну плату в 3 тисячі гривень, а керівний склад – 5-6 тисяч гривень.

"Чисто по-людськи ми розуміємо, що, можливо, це не належний рівень оплати праці. Хоча в районному центрі зарплата 3 тисячі гривень, мабуть, не найнижча. Однак ми налаштовуємо керівників, щоб не набирати всю граничну чисельність служби. Це дасть можливість викроїти людям надбавки, щоб вони отримували більш пристойну мотивацію", - сказав Лапа, зазначивши, що керівництво відомства має намір залучити іноземних донорів до фінансування служби.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів перенаправив на потреби Держпродспоживслужби 493,7 мільйона гривень, які раніше були передбачені в державному бюджеті 2016 року для фінансування тих органів, що ліквідуються або приєднуються до новому відомству.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про створення Держпродспоживслужби у вересні 2014 року і доручив створити територіальні органи відомства в кінці жовтня 2015 року. Центральний апарат органу виконує окремі функції, однак служба досі не розпочала повноцінну роботу на місцях.

Держпродспоживслужба створюється на базі Державної інспекції сільського господарства, Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, Державної інспекції з питань захисту прав споживачів та Державної санітарно-епідеміологічної служби, які ліквідуються або реорганізуються. Згідно із законодавством, роботу в новій службі будуть пропонувати в першу чергу співробітникам цих органів.