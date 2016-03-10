У Казахстані через кризу закрилися всі французькі ресторани

Через кризу в Казахстані закрилися всі французькі ресторани, передає центр ділової інформації Kapital.kz з посиланням на заяву генерального консула Франції в Республіці Казахстан Патріка Ренара.

«Але, незважаючи на напружену економічну ситуацію, не можна відмовлятися від розвитку та партнерства. Необхідно бути більш винахідливими і творчими, щоб домогтися кращого результату з меншими витратами», - сказав він.

Читайте такожКазахстан через дешеву нафту різко погіршив прогноз зростання економікиПатрік Ренар також підкреслив, що, незважаючи на кризу в Казахстані, французький бізнес зацікавлений у цій країні. Він нагадав, що в Алмати нещодавно відкрився гіпермаркет Carrefour, і Франція, як і раніше залишається тут одним з перших інвесторів. «У минулому році Франція інвестувала в Казахстан 6 млрд доларів», - додав генконсул.

Крім того, нещодавно в Казахстані розпочала роботу Французька торговельна палата, яка, крім іншого, тісно співпрацює з казахстанськими бізнесменами, що мають інтереси у Франції.

Глава казахстанської Асоціації компаній - ділових партнерів Франції Amitie Гульшат Айтиєва каже, що зараз вони працюють з французькими партнерами відразу по декількох напрямках, в тому числі соціального характеру.

Правда, навести точну статистику по казахстансько-французьким торговельним відносинам вона не змогла. Французький консул лише додав, що Франція посідає третє місце за інвестиціями в Казахстан.