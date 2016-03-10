Найбільший виробник курятини в Україні скоротив збиток у 3,3 раза

Найбільший виробник курятини в Україні агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» (МХП) в 2015 році скоротив чистий збиток в 3,3 раза в порівнянні з показником 2014 року - до 126 млн дол., повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, виручка холдингу минулого року знизилася на 14% - до 1,183 млрд дол. Валовий прибуток МХП скоротився на 27% - до 366 млн дол., а операційний - на 21%, до 364 млн дол. EBITDA (показник, що дорівнює обсягу прибутку до сплати податків, витрат на амортизацію та відсотків за кредитами) МХП за підсумком 2015 року становила 459 млн дол. проти 555 млн дол. в 2014 році, а маржа EBITDA скоротилася до 39% з 40%.

Як зазначила в коментарі УНІАН фінансовий директор МХП Вікторія Капелюшна, головною причиною збитків компанії минулого року стала девальвація національної валюти.

«Збитки від курсової різниці у 2014 році становили 778 млн дол., а в 2015 році – 419 млн дол. Це безготівкові, від переоцінки наших боргів, але, тим не менш, це збитки, які компанія несла у зв'язку з девальвацією гривні», - сказала Капелюшна.

За інформацією прес-служби, в четвертому кварталі 2015 року (жовтень-грудень) чистий збиток компанії становив 89 млн дол., що на 19% менше, ніж за аналогічний період 2014 року. Виручка скоротилася на 17% - до 285 млн дол., валовий прибуток знизився на 44% - до 47 млн дол., а операційний – зменшився на 38% - до 49 млн дол. EBITDA за останній квартал 2015 року становила 73 млн дол. проти 102 млн дол. роком раніше, а маржа показника склала 26% проти 30%.

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Як повідомляв УНІАН, МХП в 2014 році отримав 412 млн дол. чистого збитку, порівняно з 162 млн дол. чистого прибутку в 2013 році. Виручка холдингу в 2014 році знизилася на 8% - до 1,379 млрд дол. EBITDA за підсумками 2014 року становила 555 млн дол. проти 391 млн дол. в 2013 році, а маржа EBITDA збільшилася до 40% з 26%.

Холдинг має намір до 2016 року інвестувати в розвиток виробництва 110-120 млн грн., збільшити обсяги випуску профільної продукції на 5-7% (до 595 – 606 тис. тонн) і збільшити експорт на 20-30% (до 160-170 тис. тонн).

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Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» – найбільший виробник м'яса птиці в Україні. Крім птахівництва і суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів. Земельний банк компанії складає близько 370 тис. гектарів.