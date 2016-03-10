Експерт: найвищі шанси очолити "Артемсіль" - у Володимира Долі

Сьогодні в Мінагрополітики в рамках конкурсу на посаду директора ДП "Артемсіль" відбувся круглий стіл, на якому кандидати обговорювали стратегію розвитку підприємства.

Як повідомляє Мінагропром, конкурсні пропозиції кандидатів вже доступні на сайті міністерства, їх захист відбудеться наприкінці березня і проходитиме в режимі он-лайн. Нагадаємо, до участі в конкурсі допущено 29 осіб.

За оцінкою директора Інституту глобальних стратегій Вадима Карасьова, найвищі шанси очолити держпідприємство має його чинний керівник Володимир Доля. В силу професійної компетентності та адекватної оцінки сильних і слабких сторін держмонополіста.

"Протягом неповних трьох місяців з моменту призначення в. о. директора "Артемсолі" Володимир Доля зрушив з місця чимало. Він почав укладати прямі договори з торговими мережами, позбувшись від посередників, включився в організацію логістичних центрів по всій Україні, залучив Міністерство економічного розвитку і торгівлі до пошуку нових ринків збуту замість втраченого ринку РФ. Якщо такому дати в руки всі важелі, якими традиційно користується повноправний директор держпідприємства, він не лише виведе "Артемсіль" на нормальний рівень роботи, але й модернізує його та підготує до приватизації. Упевнений, це розуміє і міністр Павленко та члени конкурсної комісії", - сказав виданню Вадим Карасьов.

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Нагадаємо, 1 лютого 2016 року Мінагрополітики повторно оголосив конкурс на посаду директора ДП "Артемсіль". Термін подачі документів від кандидатів закінчився 3 березня 2016 р.