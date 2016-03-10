МВФ очікує повного скасування спецрежиму з ПДВ для аграріїв

Міжнародний валютний фонд очікує повного скасування спецрежиму з податку на додану вартість для аграріїв до 2017 року, повідомив журналістам глава представництва МВФ в Україні Жером Ваше в ході 12-ї Міжнародної конференції Dragon Capital.

"Так", - сказав, відповідаючи на питання, чи очікує МВФ повного скасування спецрежиму з ПДВ. За його словами, цю умову має бути виконано до 2017 року.

Раніше, на початку лютого, МВФ у своєму звіті рекомендував українській владі розглянути можливість скасування спецрежиму оподаткування для аграріїв, збільшення ставок податку на додану вартість і податку на прибуток для компенсації втрат, яких може зазнати бюджету через пониження ставки єдиного соціального внеску до 22% з 40%, не називаючи конкретних термінів.

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Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Верховна Рада України прийняла зміни до Податкового кодексу, що представляють компроміс між пропозиціями уряду та парламенту щодо податкових змін, необхідних для виконання дохідної частини проекту державного бюджету на 2016 рік.

Прийнятий документ передбачає зміну підходів до оподаткування аграріїв в частині сплати ПДВ. Розподіл має відбуватися у таких пропорціях: для виробників зернових та технічних культур пропорція становитиме 15% на спецрахунки (для подальшого використання на розсуд підприємства) і 85% в бюджет, для виробників тваринницької та молочної продукції – 80% на спецрахунки і 20% в бюджет, для виробників іншої продукції пропорція становитиме 50% на 50%.

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Раніше Мінфін пропонував встановити наступну пропорцію для всіх агропідприємств: 75% в бюджет і 25% на спецрахунки підприємств. Згідно із домовленістю з МВФ, уряд планує скасувати спецрежим ПДВ в 2017 році.