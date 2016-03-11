Українські аграрії експортували майже 28 мільйонів тонн зернових

Українські аграрії до 10 березня експортували 27,7 мільйона тонн зернових, з яких пшениці – 12 мільйонів тонн, кукурудзи – 11,5 мільйона тонн, ячменю – 4 мільйони тонн, інших зернових – 174 тисячі тонн, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

За даними Мінагропроду, на кораблі завантажено 319 тисяч тонн зернових. Таким чином, обсяги експортованих та підготовлених до експорту зернових складають 28 мільйонів тонн.

Середня ціна на пшеницю третього класу становить 4 тисячі гривень за тонну, на пшеницю фуражну – 3,8 тисячі гривень за тонну, на ячмінь – 3,7 тисячі гривень за тонну, а на кукурудзу – 3,9 тисячі гривень за тонну.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, Україна (без урахування тимчасово окупованої Росією Криму та зони АТО) в 2015 році зібрала 59,96 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 6,1% менше, ніж у 2014 році. Зокрема, урожай пшениці в 2015 році збільшився на 9,9%, до 26,5 мільйона тонн, ячменю – скоротився на 8,5%, до 8,3 мільйона тонн, а кукурудзи – зменшився на 18,5%, до 23,2 мільйона тонн.

19 листопада 2015 року Мінагропрод підписав меморандум з зернотрейдерами щодо максимальних обсягів експорту та запланованих поквартальних поставок на зовнішні ринки в 2015-2016 МГ для забезпечення продовольчої безпеки в країні.