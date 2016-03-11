МінАПК провело круглий стіл, щоб показати претендентів на посаду директора "Артемсолі"

Стан справ і проблеми на ДП "Артемсіль", а також перспективи розвитку підприємства обговорювали вчора, 10 березня у Міністерстві аграрної політики і продовольства.

Відомство провело круглий стіл для учасників кадрового конкурсу на посаду директора компанії. Конкурсанти могли публічно висловити своє бачення вирішення проблем держпідприємства і презентувати стратегію його подальшого розвитку. Така публічна дискусія виявила рівень компетенції та підготовки конкурсантів.

Серед основних проблем "Артемсолі" модератор круглого столу, заступник голови робочої групи з приватизації держпідприємств Мінагрополітики Олексій Зубрицький назвав падіння фінансових показників, зростання дебіторської заборгованості, зниження експорту продукції та зношеність виробничих потужностей. Названі проблеми багато в чому є наслідком зловживань та корупційних дій колишніх керівників сольового монополіста. Завдання з виведення компанії з кризового стану лягає на плечі майбутнього директора, який буде обрано найближчим часом.

Незважаючи на те, що для залучення до участі в конкурсі професійних криза-менеджерів була організована широка інформкомпанія, задіяні ресурси великих роботодавців і рекрутингових компаній, рівень компетенції претендентів (за винятком одиниць) залишив бажати кращого. Серед 29 конкурсантів, допущених до подальшої участі, на круглому столі всього кілька запропонували аргументовані варіанти вирішення проблем "Артемсолі" та стратегію її подальшого розвитку. Так, один з учасників конкурсу, громадянин Грузії і представник реформаторської групи Володимир Угулава впевнений, що "Артемсіль" на сьогоднішній день потребує гнучкого управління, а в подальшому має бути приватизована.

"Одним з основних напрямків роботи підприємства має стати освоєння ринків ближнього зарубіжжя. Сьогодні тут охоплення всього 17%. Особливо це актуально в контексті диверсифікації ринків, і відмови від ринку Росії. Виправити фінансове становище підприємства також допоможе створення преміум-продукту. "Артемсіль" залишається монополістом, а значить ресурси для розвитку є і їх максимально треба використовувати", - зазначив Володимир Угулава.

У свою чергу Перший заступник міністра, Голова конкурсної комісії Ярослав Краснопольський закликав усіх учасників конкурсу особисто відвідати "Артемсіль" і ознайомитися з виробництвом, що б переконатися у власній здатності очолити підприємство. Ця пропозиція прозвучала в зв'язку з тим, що більшість конкурсантів ніколи не була на підприємстві.

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Раніше, міністр Олексій Павленко заявляв, що Мінагрополітики не втручається в операційну діяльність підвідомчих держпідприємств, але при цьому жорстко контролює фінансові показники їх діяльності з квартальної звітності.