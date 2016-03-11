Італійська Lavazza купила французьку марку кави Carte Noire

Італійський виробник кави Lavazza купив французьку Carte Noire за €700-750 млн. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Lavazza.

При цьому €400 млн буде профінансовано банками Sanpaolo, BNL-BNP Paribas, Rabobank, UniCredit. Як очікують в Lavazza, їх доходи в 2016 році завдяки укладенню цієї угоди досягнуть €1,7 млрд ($1,9 млрд), що майже на 20% більше, ніж у 2015 році.

«Наша мета полягає в тому, щоб досягти того стану, коли ми будемо грати ключову роль в цьому секторі», — заявив генеральний директор компанії Антоніо Баравалле. Він зазначив, що в перспективі керівництво Lavazza розраховує протягом п'яти років збільшити свій дохід до €2 млрд на рік.

Як зазначає Bloomberg, придбання Carte Noire зробить Францію другим за величиною ринком для Lavazza, в той час як Італія приносить компанії лише п'яту частину доходів. У той же час в 2015 році виробник кави збільшив продажі в США на 20%, передає РБК.

Зараз Lavazza займає сьоме місце в світі за капіталізацією серед виробників кави.