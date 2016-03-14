Сільгоспвиробництво в Україні з початку року знизилося на 2,1%

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-лютому 2016 року скоротилася на 2,1% порівняно з аналогічним періодом 2015 року, повідомила Державна служба статистики України.

Зокрема, сільськогосподарські підприємства протягом звітного періоду порівняно з січнем-лютим 2015 року скоротили виробництво на 2,4%, а населення – на 1,7%.

У лютому порівняно з січнем сільгоспвиробництво скоротилося на 10%, а порівняно з лютим 2015 року – на 1,6%.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

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Довідка УНІАН. У 2015 році виробництво сільськогосподарської продукції в Україні скоротилося на 4,8% порівняно з 2014 роком. Сільськогосподарські підприємства минулого року виробили на 5,2% менше, ніж роком раніше, а населення скоротило виробництво на 4,3%.