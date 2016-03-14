Україна має намір почати експорт м'ясної продукції в Китай

Україна знаходиться в процесі узгодження умов відкриття китайського ринку для м'ясної продукції з нашої країни і має намір незабаром почати експорт, повідомила заступник міністра аграрної політики і продовольства Владислава Рутицька на бізнес-форумі в Києві.

"Ми знаходимося в процесі узгодження і дослідження з КНР щодо відкриття ринку м'яса, зокрема, баранини, яловичини, продукції птахівництва. Враховуючи потребу та інтерес наших виробників по відкриттю напрямків, що стосуються нашого експорту в КНР продукції м'яса, ми вирішили, що створимо в міністерстві робочу групу, до якої входитимуть представники Мінагропроду, Державної фітосанітарної служби, а також комітету сільського господарства Китайської торговельної асоціації, для випрацювання всіх необхідних документів і питань сприяння відкриття нашого експорту в КНР", - сказала Рутицька.

Також заступник міністра зазначила, що Україна має намір налагодити експорт до Китаю фруктів та ягід.

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Як повідомляв УНІАН, Китайська Народна Республіка завершує підготовку дозвільних документів для експорту до Китаю українського соняшникового шроту.

Раніше Україна отримала від Міністерства навколишнього середовища і води Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) дозвіл на постачання до цієї країни яловичини, баранини та яловичини, а також веде переговори про отримання дозволу на експорт молочних продуктів, риби та яєць.