Ринок цукру демпінгують реалізатори вкраденої у підприємства продукції - голова Аграрного фонду

На ринку цукру штучно занижують ціни реалізатори, які вкрали цю продукцію у державного спеціального бюджетного установи (ГСБУ) "Аграрний фонд", тоді як саме держпідприємство вийшло на ринок з інтервенціями за ціною не вище собівартості, що не могло негативно позначитися на фінансовому стані цукровиробників, заявив на прес-конференції виконуючий обов'язки директора ГСБУ "Аграрний фонд" Олег Липовий.

Раніше Національна асоціація виробників цукру "Укрцукор" повідомила, що підприємства цукрової галузі опинилися в скрутному становищі, оскільки "Аграрний фонд" продає цукор за ціною, яка нижча від ринкової на 20-30%, і реалізує продукцію прямо зі складів.

"На сьогоднішній день той цукор, який було вивезено з Черкас, це близько 30 тисяч тонн (за заявою Липового, цукор було незаконно привласнено невідомими особами – УНІАН), його розвезли практично по всій Україні, та реалізація йде близько 9,5 тисячі гривень за тонну. Ясна річ, що це ціна, яка і заважає, скажімо так, "Укрцукру". Може бути, через це вони і кажуть про це", - сказав Липовий.

За його словами, "Аграрний фонд" реалізує цукор виключно через Аграрну біржу. Липовий зазначив, що середня ринкова оптова ціна 1 кілограм цукру становить 12,5-13,5 гривні, а "Аграрний фонд" вийшов на ринок з ціною 11,028 гривні/кілограм при собівартості виробництва 9-9,5 гривні/кілограм.

"Ціна, за якою ГСБУ "Аграрний фонд" вийшло на ринок, перевищує собівартість виробництва цукру. Отже, про обвал ринку мова йти не може. Ми просто зупинили зростання цін на цукор. На мою думку, мова йде виключно про бажання комерційних підприємств заробити на цьому", – підкреслив Липовий.

Крім того, за його словами, підприємство з початку року реалізувало на ринку 11 тисяч тонн цукру, що при річному споживанні цього продукту в країні в 1,5 мільйона тонн не є значною інтервенцією.

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Як повідомляв УНІАН, 11 березня "Укрцукор" поширив звернення до влади з проханням зупинити зниження цін на цукор в Україні, припинивши інтервенції "Аграрного фонду", оскільки вони загрожують посівної кампанії цукрових буряків. За даними асоціації, останні 4 місяці ціна на цукор не підвищувалася.

В кінці листопада Липовий заявив про незаконне вивезення цукру з черкаського складу підприємства, здійснюється на підставі рішення суду, у якому зазначене складське приміщення не фігурує.

"Аграрний фонд" почав реалізацію цукру з інтервенційного фонду на початку лютого. У компанії наголошують, що реалізація цукру відбувається у відповідності з законом за максимальною ціною, затвердженою Міністерством аграрної політики та продовольства в липні 2015 року.

ГСБУ "Аграрний фонд" уповноважене Кабінетом міністрів здійснювати цінове регулювання на ринках продуктів харчування. Спецзаклад формує державний інтервенційний фонд (запас окремих видів сільгосппродукції). У разі підвищення або падіння цін на продукти харчування фонд повинен відповідно продавати або купувати певну кількість продукції, щоб не допустити серйозних коливань цін на ринку. Така практика є нормальною в розвинених ринкових країнах і покликана захистити ринок від впливу великих гравців і інших ризиків.

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У липні 2015 року Державна фінансова інспекція України запропонувала ліквідувати спецзаклад "Аграрний фонд" за результатами ревізії, яка показала, що організація не виконує покладені на неї функції. За словами міністра аграрної політики і продовольства Олексія Павленка, з початку свого існування "Аграрний фонд" не провів ні однієї товарної чи фінансової інтервенції. Кілька відповідних операцій були здійснені лише впродовж останніх двох років, але, як зазначив міністр, більшість з них – з порушенням законодавства.