Кабмін пропонує дозволити торгувати землею з 2017 року

Як очікується, необхідна законодавча база має бути сформована до кінця березня у вигляді законопроекту і подана у парламент.

«Такий крок дозволить створити повноцінний ринок землі, що дасть можливість власникам розпоряджатися своїм майном, сприятиме розвитку бізнесу і залучення інвестицій», - йдеться у Програмі дій уряду.

Як повідомляв УНІАН, в Україні до 1 січня 2017 року діє мораторій на продаж земель сільгосппризначення. Разом з тим, програма реформування економіки, схвалена ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом, передбачає відкриття ринку землі як засобу залучення інвестицій і технологій в Україні. Крім того, на необхідності розробки законодавства для запуску і функціонування ринку землі неодноразово наполягав президент України Петро Порошенко.

Наприкінці лютого прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк запропонував продати на відкритому аукціоні 1 млн га державної землі, яка перебуває у тіньовому або корумпованому обігу. Всього в Україні налічується близько 10 млн га державних земель.

Експерти розділилися у думці з приводу скасування мораторію. Одні вважають, що його продовження створює тіньовий ринок землі, інші вказують на те, що скасування мораторію призведе до обезземелення селян і скупки землі зарубіжними компаніями.