В Україні хочуть провести загальнонаціональну переоцінку землі

Уряд має намір розробити і подати у Верховну Раду до липня 2016 року закон, що дає змогу провести загальнонаціональну нормативну грошову оцінку землі, яка є основою для розрахунку податків сільськогосподарських підприємств.

Відповідно до Програми дій уряду на 2016 рік, опублікованої на офіційному сайті Кабінету міністрів, уряд планує надалі проводити переоцінку землі не рідше ніж раз на 10 років. Підготовкою законопроекту займуться Міністерство аграрної політики та продовольства, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру України.

У програмі дій також зазначено, що Мінрегіон і Держгеокадастр завершать формування баз даних Державного земельного кадастру до кінця 2016 року. Уряд також до кінця року має намір провести інвентаризацію і розмежувати сільськогосподарські землі державної, комунальної та приватної власності.

Крім того, до липня Кабмін подасть у парламент закон, який виключає можливість отримання в оренду земель сільгосппризначення поза конкурсом.

Термін підготовки закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, який вказується в програмі дій, – до квітня поточного року, тоді як закон про продовження мораторію на купівлю-продаж землі, прийнятий Радою минулого року, зобов'язав Кабмін подати такий закон на розгляд парламенту до 1 березня.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України пропонує відкрити ринок землі в два етапи - з 2017 року дозволити торгівлю державними землями сільгосппризначення, а до 2019-го дозволити громадянам торгувати землею сільгосппризначення, які перебувають у приватній власності.

Довідка УНІАН. Згідно з прийнятими наприкінці 2015 року змінами до Податкового кодексу, ставка єдиного податку для підприємців 4 групи спрощеної системи оподаткування (сільгосппідприємств) зросла в 1,8 разу (до 0,16-5,4% залежно від виду земель). Ставка податку застосовується до нормативної грошової оцінки землі в розпорядженні підприємства.

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В Україні до 1 січня 2017 року діє мораторій на продаж земель сільгосппризначення. Разом з тим, програма реформування економіки, схвалена ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом, передбачає відкриття ринку землі як засобу залучення інвестицій і технологій в Україну. Крім того, на необхідності розробки законодавства для запуску та функціонування ринку землі не раз наполягав президент України Петро Порошенко.