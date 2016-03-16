"Артемсіль" почала працювати з супермаркетами без посередників

Сьогодні ДП "Артемсіль" підписало перший прямий контракт з найбільшою в Україні мережею супермаркетів АТБ.

"Домовилися про те, що ми підвищуємо відпускну ціну на харчову сіль на 15%, але продукція на полицях стане дешевшою за рахунок відсутності в ланцюжку продажів такої ланки, як посередник, - повідомив говорить в.о. директора "Артемсолі" Володимир Доля. - Перше відвантаження продукції планується наприкінці цього тижня. Загальний обсяг - 15 тисяч тонн. Оплата - протягом 5 днів з моменту відвантаження з підприємства".

На думку топ-менеджера "Артемсолі", прямий контракт з лідером рітейл-ринку України відкриває шлях до такої ж прямої комунікації без участі посередників з іншими великими мережевими супермаркетами країни. Причому, на умовах, заданих контактом з лідером ринку.

Нагадаємо, впродовж останніх двадцяти років система збуту продукції "Артемсолі" полягала в реалізації через дилерів і за прямими договорами, при цьому частка дилерських контрактів з кожним роком витісняла прямі контракти. На сьогоднішній день мінімізація участі посередників в процесі збуту готової продукції – один з основних важелів оздоровлення підприємства.

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"На сто відсотків відмовитися від дилерів не вийде. "Артемсіль" в основному відвантажує харчову сіль своїм споживачам залізничними вагонами. А вагонами приймати сіль готові тільки великі мережі, локальні мережі і дрібні споживачі – ні. У нас будуть два етапи реформування. Перший – зміна моделі продажів по Україні та перехід на прямі контракти. І другий – це створення своїх логістичних центрів або віддалених складів, якими ми наблизимо свою продукцію до кінцевого споживача. Коли до нас зможуть приїхати на склад у такому-то місті і забрати там продукцію. Але все одно залишаться сільські магазини, ще якісь дрібні споживачі, до яких ми не доберемося. І ця робота повинна залишитися за дилерами. Тобто все одно якийсь час буде змішана система продажів", - пояснив Володимир Частка в інтерв'ю.