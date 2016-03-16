Перець і гранати: в Росії розширили список заборонених турецьких продуктів

З 17 березня 2016 року в Росію забороняється імпортувати солодкий перець і гранати з Туреччини, повідомляє РБК з посиланням на Россільгоспнагляд.

"Запровадження заборони Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду пояснила систематичними поставками "підкарантинних матеріалів, заражених карантинними для Росії об'єктами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що партії зазначеної продукції, відвантажені до 17 березня 2016 року, можуть бути допущені до ввезення на територію Російської Федерації за результатами контрольно-наглядових заходів та лабораторних досліджень продукції.

"Заборона на ввезення в Росію турецького солодкого перцю та гранатів поширюється і на постачання через треті країни", - підкреслюється в документі Россільгоспнагляду.

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На початку березня голова Россільгоспнагляду Сергій Данкверт заявляв, що його відомство бачить достатньо підстав для введення заборони на ввезення перцю з Туреччини. Він також додав, що під обмеження можуть підпасти салат-латук та пекінська капуста.

У відповідності з постановою уряду РФ з 1 січня 2016 року в Росію заборонено ввезення турецьких овочів і фруктів: помідорів, огірків, цибулі, цвітної капусти, броколі, свіжих і сушених апельсинів, мандаринів та їх гібридів, свіжих яблук, груш, абрикосів, персиків, нектаринів, слив та терну, а також винограду, суниці та полуниці.

З продукції тваринництва під ембарго підпали частини тушок курей і індичок і виготовлені з них субпродукти. Крім того, з Туреччини з 1 січня 2016 року заборонено ввозити в Росію сіль, а також свіжі гвоздики, придатні для складання букетів та інших декоративних цілей.

Протягом першого місяця дії заборони на ввезення до Росії низки турецьких продуктів сукупний обсяг турецького експорту до Росії скоротився майже на дві третини, випливає з матеріалів Асамблеї експортерів Туреччини (TIM).