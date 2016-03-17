Imperial Tobacco знизив ціни на окремі види сигарет в середньому на 3 гривні – ДФС

Один з найбільших виробників тютюнових виробів в Україні компанія Imperial Tobacco в березні знизив ціни на окремі види своєї продукції в середньому на 3,5 гривні або на 31%.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державної фіскальної служби України (ДФС).

Згідно з даними Фіскальної служби, цінові зміни торкнулися виключно сигарет нижчого цінового сегмента. Зокрема, якщо "Прима класична без фільтра" 1 березня коштувала 13 гривень, то станом на 15 березня її ціна знизилася до 10 гривень. Розом з тим ціна марки "Прима Срібна" зменшилася на 4,04 гривні, до 10,96 гривні, P&S - на 4,52 гривні, до 10,48, "Прима Люкс" - на 3,09 гривні, 11,91 гривні, Style Super Slims – на 2,61 гривні до 12,39 гривні.

Коментуючи зміни цін у ДФС зазначили, що максимальні ціни на сигарети служба встановлює на підставі декларації від тютюнових компаній.

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У компанії не прокоментували зниження цін на сигарети, але ще раз акцентували свою незгоду з встановленням мінімальних роздрібних цін.

Верховна Рада зобов'язала Кабмін встановити мінімальні ціни на тютюнові вироби до 1 березня 2016 року. У результаті зниження цін на сигарети бюджет втрачає до 200 мільйонів гривень щомісяця.