Молдова може ввести мита на українську "молочку" - Україна обіцяє дзеркальні заходи

Упровадження мита на ввезення молочної продукції українського виробництва з боку Молдови, про яке молдавські молочники просять керівництво країни, потягне за собою звернення України зі скаргою до Світової організації торгівлі і застосування нашою країною аналогічних торгових бар'єрів, які можуть бути поширені не тільки на молочну, але й на інші види продукції.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко в ході зустрічі з представниками Європейської Бізнес Асоціації.

«Ми зі свого боку сторони за необхідності здійснимо усі дії, що стосується звернення до СОТ. Якщо така ситуація складеться, ми включимо ті заходи, які застосовувалися до Російської Федерації. Якщо Молдова вживатиме заходи, які виходять за рамки СОТ, нам доведеться вживати дзеркальні заходи і, можливо, не тільки по цих групах, оскільки подібні дії ми вважаємо ворожими», - сказав Павленко.

Він зазначив, що зараз питанням можливого упровадження мита на українські товари в Молдові займається Міністерство закордонних справ України, і перелічені заходи будуть застосовуватися лише у випадку, якщо МЗС не знайде спільної мови з компетентними відомствами Молдови щодо умов торгівлі.

Як повідомлялося, молдавські виробники молочної продукції стурбовані напливом української «молочки», і просять владу на законодавчому рівні захистити внутрішній ринок від імпорту з України, зокрема, встановити мита, щоб здешевити місцеву продукцію відносно української.

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У 2015 році Україна експортувала молочної продукції на 214,4 млн дол. Молдова була одним із основних споживачів українського молока (17,2 млн дол.) поряд з Казахстаном (25,9 млн дол.), Грузією (13 млн дол.), Азербайджаном (11,6 млн дол.) і Бангладеш (10,9 млн дол.).