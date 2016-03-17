На Львівщині невідомі захопили Угерський спиртзавод – конфлікт через контрафактну продукцію

Увірвавшись у приміщення, вони нищили обладнання та погрожували працівникам фізичною розправою. Поліція проводить оперативно-слідчі дії. Про це повідомляє прес-служба Мінагропроду з посиланням на виконуючого обов`язки директора підприємства Андрія Гнатуша.

«Починаючи з 2011 року спиртзавод не здійснював діяльність. Підприємству нараховано податковий борг у сумі близько 300 млн. грн. Рахунки арештовані органами ДВС. Але наступного тижня ми плануємо розпочати виробництво спиртової продукції», - сказав Гнатуш.

В. о. директора також повідомив, що спиртовий завод систематично здійснював виробництво необлікованого спирту.

Крім того, заступник голови ліквідаційної комісії концерну «Укрспирт» Денис Чернов повідомив, що колишній керівник підприємства Андрій Малашевський двічі притягався до адміністративної відповідальності.

«Колишньому директору вдавалось погасити заборгованість по заробітній платі через введення готівкових коштів від фізичних осіб, яким тепер держпідприємство винне. Ці фізичні особи – в тому числі з керівного складу підприємства. У зв`язку з цим, комісією прийнято рішення звільнити директора Малашевського та призначити виконуючим обов’язки Андрія Гнатуша. Задача новопризначеного директора – відновити роботу заводу. Конфлікт навколо Угерського спиртзаводу є наслідком припинення схем з виробництва контрафактного спирту», - наголосив Чернов.

Всі матеріали Департаментом правової та законопроектної роботи Мінагропроду направляються до правоохоронних органів, резюмували у відомстві.