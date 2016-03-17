"Аграрний закон" врятує українців від зростання цін - голова Аграрної партії України

Ухвалений вчора комітетом ВРУ з питань податкової та митної політики законопроект 3851-1, який повертає спецрежим ПДВ для українських аграріїв та вносить зміни у порядок відшкодування ПДВ сприяє розвитку бізнесу та рятує рядового українця від різкого здорожчання продуктів харчування.

Про це у своєму блозі написав голова Аграрної партії України Віталій Скоцик, коментуючи вчорашні акції протесту аграріїв та рішення комітету ВРУ рекомендувати розглянути законопроект на сесії Верховної Ради.

“Скасування спецрежиму ПДВ загрожувало повним зникненням з полиць магазинів українського м’яса, молочних продуктів. Ціна на них могла вирости на 40 % і більше. Також варто нагадати, що сільське господарство і переробка становлять на сьогодні близько третини ВВП, майже 15% зайнятого населення, і один період складала 38 % валютних надходжень. Різке падіння у цьому секторі призвело б до загострення проблеми безробіття і ще більшого знецінення національної валюти, що напряму впливає на купівельну спроможність кожного українця”, - зазначив економіст.

Віталій Скоцик зауважив, що законопроект містить новації, які сприятимуть всьому бізнесу і руйнують середовище для корупції у сфері відшкодування ПДВ, коли такі відшкодування відбувалися у “ручному режимі” і використовувалися для тиску на бізнес.

“Головною новацією закону є введення єдиного публічного реєстру заяв на бюджетне відшкодування; запровадження обов'язку відшкодування ПДВ виключно в порядку черговості надходження заяв. Це та норма, яка найбільше потрібна бізнесу. Вимога публічності у відшкодування ПДВ була однією з основних ще під час перших страйків аграріїв. Фермери, підприємці, як правило, є сумлінними платниками податків, а проблеми виникали тільки у відносинах з корумпованою системою через відсутність прозорості. Тепер є шанс, що відшкодування ПДВ стане прозорим”, - зазначив лідер аграріїв.

Віталій Скоцик висловив сподівання, що законопроект буде ухвалено парламентом та наголосив, що ресурси для наповнення бюджету потрібно шукати в оптимізації державних витрат та реформі податкового законодавства, щоб воно стимулювало прихід інвестицій та підприємницьку активність.

“Кошти для збалансованого бюджету потрібно шукати в інших місцях, зокрема через оптимізацію державного апарату. У нас сьогодні в НБУ працює у двадцять разів більше працівників ніж в Центробанку Швеції. При цьому ВВП Швеції на душу населення приблизно у 23 рази вищий, ніж ВВП на душу населення в Україні. Теж саме можна сказати про доходи. Тож треба оптимізувати державні витрати, закривати офшорні діри, створювати податкове законодавство таким чином, щоб у бізнесу не було потреби виводити кошти в офшори. Ухвалений же комітетом проект має бути розглянутий парламентом і вступити у дію у вигляді закону. Тоді ми врятуємо Україну від економічного краху і соціальної кризи”, - підсумував Віталій Скоцик.

Нагадаємо, два дні поспіль від стінами урядових будівель відбувалися акції протесту представників фермерського руху та профільних асоціацій організованих Аграрною партією України. Агровиробники вимагали повернення спецрежиму ПДВ та відмови уряду від ідеї продажу землі. Багатолюдний мітинг стояв увесь час під стінами комітету ВРУ з питань податків та митного регулювання і тиснув на парламентарів допоки не розглянули законопроект 3851-1"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо захисту прав платників податку на додану вартість, в тому числі сільгосптоваровиробників".