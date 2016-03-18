РФ хоче повернути собі європейські продукти: домовляється з Сан-Марино, яке б помістилося на Троєщині

Бізнесмени з Росії готуються підписати угоду про постачання сиру і преміальної м'ясної продукції з Сан-Марино, яке не потрапило під санкції, повідомляє «Російська газета».

У Росії почнуть поставляти безліч продуктів європейського походження, в тому числі м'ясо, яке готують як іспанський хамон, «а також тверді сири, у тому числі пармезан», розповів виконавчий директор Національної асоціації гуртово-розподільний центрів Володимир Ліщук.

«На території республіки знаходяться 24 сироварні, безліч підприємств, що займаються копченням м'яса за особливими технологіями», — повідомив Ліщук. Він розраховує, що сир із Сан-Марино замінить нелегальні продукти, які везуть з країн, що потрапили під «продуктове» ембарго.

Сир і м'ясо з Сан-Марино будуть поставляти в Росію невеликими обсягами. Продукти продаватимуть у високій ціновій категорії, зазначив співрозмовник видання.

Угоду між Росією і Сан-Марино про постачання продуктів підпишуть у п'ятницю, 18 березня, на Міжнародному економічному форумі держав-учасників СНД. Від Сан-Марино у форумі братиме участь міністр територіального розвитку і міжнародного економічного співробітництва Антонелла Мулароні.

Одна з найменших країн в світі Сан-Марино не потрапила під «продуктові» санкції, які Росія ввела в серпні 2014 року проти Євросоюзу, США та інших західних держав.

Зараз в Росію з Європи продовжують постачати швейцарський сир.

Нагадаємо, в серпні 2014 року Росія у відповідь на рішення Євросоюзу ввела на рік ембарго, заборонивши імпорт продовольства з Європи, США та інших країн, що підтримують санкції проти Росії. Під харчові контрсанкції підпали всі овочі і фрукти, риба, молоко і молочна продукція, свинина, яловичина і м'ясо птиці.

У липні 2015 року президент Володимир Путін продовжив ембарго ще на рік.

13 серпня 2015 року російський уряд доповнив список санційних країн Україною, Чорногорією, Албанією, Ісландією та Ліхтенштейном