Білорусь ввела заборону на ввезення свинини з Кіровоградської області України через АЧС

У Білорусі з 18 березня введено заборону на ввезення свинини з Кіровоградської області України через африканську чуму свиней (АЧС), передає БЕЛТА з посиланням на повідомлення департаменту ветеринарного і продовольчого нагляду Мінсільгосппроду.

Читайте такожУ Мінагропроді заявили, що Україна подолала чуму свинейЗа інформацією Россільгоспнагляду від 16 березня, на території Кіровоградської області України зареєстровані випадки захворювання сприйнятливих видів тварин африканською чумою свиней. Таким чином, з 18 березня вводяться тимчасові обмеження на ввезення до Білорусі з вказаної української області живих свиней, свинини, в тому числі м'яса диких кабанів, продуктів переробки, шкіряного, кишкової сировини, щетини, мисливських трофеїв, отриманих від сприйнятливих видів тварин, кормів тощо. Обмеження також поширюються на ввезення кормових добавок для кішок і собак, а також готових кормів для домашніх вихованців, які не пройшли термічну обробку і виготовлених з сировини відповідного походження.

"Необхідно прийняти додаткові заходи контролю щодо забезпечення біологічного захисту великих свинарських комплексів, а також свинарських ферм та господарств усіх форм власності", - йдеться у повідомленні.

Таку ж заборону Білорусь вже вводила щодо багатьох українських областей, у тому числі Київської, Чернігівської, Житомирської.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті здорових і хворих тварин через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні тварин). Вакцини від цього захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Тварини з підозрою на захворювання знищуються. Для людини АЧС безпечна.